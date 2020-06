En collaboration avec la Indigenous Fashion Week Toronto (IFWTO), une semaine de mode canadienne qui promeut la création, l’artisanat et les tissus conçus par les designers autochtones, la Maison Simons a invité huit artistes autochtones venant de partout au pays à rehausser des vêtements en lin et en coton biologique pour sa collection Edito. Ces pièces, vierges au départ, deviennent, une fois ornementées, le reflet du talent et du savoir-faire de ces créateurs spécialisés en arts visuels, en broderie ou encore en motifs perlés, parmi lesquels on compte Evan Ducharme, Tania Larsson et Caroline Monnet. À découvrir en ligne et dans certaines boutiques de la marque à compter du mois de mai! simons.ca