Pour les fêtes, on souhaite toujours offrir des cadeaux uniques, pour faire sentir aux êtres qui nous sont chers à quel point ils sont irremplaçables. Il est bon de se souvenir qu’un cadeau vraiment important permet à celui ou celle qui le reçoit de se sentir vu, compris et aimé. Et c’est exactement ce que propose la toute nouvelle collection des fêtes de Pandora: une expression profonde d’amour et de complicité.
Ces bijoux, conçus pour être personnalisés, attendent juste d’être emballés et glissés sous le sapin. Voici les pièces étincelantes pour faire plaisir, vraiment plaisir, à tous ceux qui sont sur notre liste.
À l’amie de longue date
Pandora
On partage tellement de souvenirs avec cette douce amie! Le voyage improvisé qu’on a fait ensemble, la grande fête qu’on a organisée à deux il y a quelques années, et tant d’autres instants partagés. On parle le même langage. Parfois, un simple regard suffit pour se comprendre et pouffer de rire. On lui offre une breloque festive inspirée d’un moment, d’un lieu ou d’une passion commune, quelque chose qui capte un petit détail que nous seules pouvons saisir.
À l’amie-âme-sœur
Pandora
Cette amie, c’est un peu notre âme sœur! Elle nous comprend parfois mieux que nous-même. On donne une touche moderne au collier de l’amitié (ou au bracelet, ou à tout autre bijou qui nous représente toutes les deux) et on lui offre une création Pandora qui lui rappellera notre lien indestructible. Lorsque on ne peut pas être ensemble (même si on le voudrait tant!), une chaîne à maillons ou une breloque double en forme de cœur symbolise joliment tout ce qu’on représente l’une pour l’autre.
À un membre de la famille devenu notre meilleur ami
Pandora
Qu’il s’agisse d’un membre de notre famille biologique ou de notre famille de cœur, cette personne qui nous est si chère est digne de recevoir un cadeau personnalisé qui sera à la hauteur de sa place dans notre vie. Peut-être nous a-t-elle apporté un soutien indéfectible dans la poursuite d’un rêve; peut-être est-elle toujours là pour nous en cas de besoin d’une oreille attentive. Une breloque en verre de Murano, ou une bague étincelante avec diamant taillé en baguette, rappelle notre lien unique et notre histoire commune de façon éloquente.
Pour offrir un cadeau «juste parce que»
Pandora
Pas besoin d’une occasion particulière: cette personne mérite une jolie surprise parce qu’elle compte pour nous, tout simplement. Pour une fashionista, on choisit la version épurée et contemporaine d’un bracelet tennis orné de pierres taillées en baguette. Il apportera une touche classique à ses superpositions de bijoux. Pour la collectionneuse, une breloque plaquée or 14 carats se mariera parfaitement à ses autres pièces. Un geste attentionné qui sera grandement apprécié.