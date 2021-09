Style staycation

Boucles d’oreilles doubles à breloques Pandora Moments, breloque pendentif en forme de cœur Pandora Moments, robe Arket et bottes Ganni (personnelles).

«Les staycation sont résolument tendance. Au Royaume-Uni, il faut être prête à affronter la pluie et le beau temps à tout moment, puisque les conditions météo sont changeantes. Grosses bottes de pluie, robe légère en popeline de coton, et le tour est joué pour des vacances dans sa propre ville! J’adore porter des robes, quel que soit l’événement, et associer cette pièce à un accessoire inattendu, comme des bottes en caoutchouc recyclé, ce qui me permet d’éviter d’avoir l’air trop habillée. Ces jolies bottes pratiques sont parfaites pour une promenade dans les sentiers boueux d’un boisé ou pour une soirée au pub! En ce qui concerne les accessoires, les boucles d’oreilles de type anneaux de Pandora et les bagues en métal mélangé sont pour moi le moyen idéal d’ajouter une touche ludique à ce look décontracté. J’utilise les bijoux pour exprimer ma personnalité depuis longtemps, et j’aime beaucoup les pièces polyvalentes qui peuvent facilement être intégrées dans ma garde-robe.»