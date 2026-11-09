Joe Fresh — 25 % de rabais
Du 19 au 26 novembre, on refait le plein de tricots, d’accessoires d’hiver, de vêtements de nuit et de vêtements d’extérieur pour adultes et enfants à 25 % de rabais, en ligne et en magasin. Notre coup de cœur? Le pyjama des Fêtes en flanelle. Les vestes et chandails en molleton effet peau de mouton pour adultes seront aussi à 25 $ du 19 au 29 novembre.
Cake Beauty — 25 % de rabais
Deux favoris de la marque canadienne sont à 25 % de rabais sur Amazon.ca pour le Vendredi fou. On glisse le coffret de quatre crèmes pour les mains dans un bas de Noël et on garde la crème Curl Friend pour définir ses boucles tout en souplesse.
Rennaï — Jusqu’à 30 % de rabais et jusqu’à 70 % sur les articles en solde
Du 20 au 30 novembre, on magasine les soins, le maquillage et les parfums à prix réduit. On profite aussi de 15 % de rabais sur Diptyque avec un achat de 250 $. Certaines exclusions s’appliquent. Pour un cadeau plus personnel, on passe en boutique le samedi pour faire graver gratuitement un achat admissible.
Monos — 25 % de rabais
Une escapade en vue? Du 6 au 26 novembre, on obtient 25 % de rabais sur tout le site, même sur les valises de la collection Aluminum. Le code EARLYBF s’applique automatiquement à la caisse. Il y a aussi des rabais à l’achat de plusieurs valises admissibles.
Sundays — jusqu’à 40 % de rabais
Du 12 novembre au 1er décembre, Sundays offre jusqu’à 40 % de rabais en ligne. On a un faible pour sa table basse Call Me en noyer, avec rangement caché. Et bonne nouvelle, chez sa marque sœur Hetta, tout le site est à 15 % de rabais, y compris la table extensible Spindle, parfaite quand on reçoit pour les Fêtes.
ALDO — 25 % de rabais
Du 26 au 30 novembre, tout le site d’ALDO est à 25 % de rabais. On en profite pour mettre la main sur les bottes qu’on a repérées en début de saison, des mocassins à porter au bureau ou le petit sac qui fera toute la différence avec notre tenue des Fêtes.
WonderBra — 40 % de rabais
Du 23 au 30 novembre, la marque fondée à Montréal offre 40 % de rabais sur les articles à prix régulier. On en profite pour trouver le soutien-gorge sans armature qu’on portera sous nos tenues des Fêtes. La liquidation est ouverte à tout le monde du 23 au 29 novembre, et les articles qui s’y trouvent profitent d’un rabais supplémentaire de 10 % le 30.
Pilgrim — 30 % de rabais
On a l’œil sur les nouvelles montres et les bijoux de la collection EXIST? Le rabais de 30 %, sans achat minimum, est réservé au Club Pilgrim du 5 au 15 novembre, puis offert à tout le monde du 16 au 29 novembre et jusqu’au 30 en boutique. Le 30 novembre, tout le site est à 30 % de rabais et un duo collier et boucles d’oreilles est offert dès 125 $ d’achat en ligne.
Kamik — jusqu’à 50 % de rabais
Du 23 au 30 novembre, on équipe toute la famille pour les premières bordées. Kamik offre 20 % de rabais sur tout son site et jusqu’à 50 % sur une sélection d’articles. À repérer parmi les bottes d’hiver de la marque, les modèles Tundra pour adultes et enfants.
Skinfix — 25 % de rabais
On fait le plein de soins pour l’hiver chez Skinfix, qui offre 25 % de rabais sur tous ses produits en ligne du 20 novembre au 1er décembre. L’accès VIP commence le 18 novembre pour les personnes abonnées à l’infolettre ou aux textos de la marque.
DESIGNME — 30 % de rabais
Du 24 novembre au 2 décembre, on renouvelle sa routine capillaire à 30 % de rabais sur tout le site de DESIGNME. Les coffrets des Fêtes sont aussi de la partie, et la livraison est gratuite sur toutes les commandes.
L’Occitane — 20 % de rabais
Du 25 novembre au 2 décembre, on retrouve les produits vedettes en format standard à 20 % de rabais en ligne et en boutique. En ligne, on utilise le code FRIDAY pour le Vendredi fou ou CYBER pour le Cyberlundi. Les coffrets cadeaux en édition limitée, la Brume délicieuse corps et cheveux à l’amande et l’Huile scintillante à l’huile d’amande sont exclus.
Omy Lab — jusqu’à 50 % de rabais
On fait de la place dans l’armoire à pharmacie pour les soins de la marque québécoise Omy Lab. Au programme, jusqu’à 50 % de rabais en ligne du 14 au 30 novembre, puis une deuxième période de promotion du 1er au 6 décembre.
Pajar — jusqu’à 50 % de rabais
Pour le Vendredi fou et le Cyberlundi, Pajar offre jusqu’à 50 % de rabais sur tout son site. On en profite pour s’équiper avant les premières bordées, qu’il nous manque des bottes pour les trottoirs glacés ou un manteau pour les matins sous zéro.
Yves Rocher — jusqu’à 50 % de rabais
Du 20 au 29 novembre, on retrouve jusqu’à 50 % de rabais sur tout le site. L’offre se poursuit les 30 novembre et 1ᵉʳ décembre, avec la livraison gratuite en prime. Pour les cadeaux, on peut aussi choisir deux petits coffrets pour 25 $, deux moyens pour 50 $ ou deux grands pour 65 $.
Call It Spring — jusqu’à 50 % de rabais
Les bottes qu’on a repérées en début de saison et les talons qu’on portera aux partys des Fêtes se retrouvent sur notre liste. Dès le 18 novembre, Call It Spring offre jusqu’à 50 % de rabais sur tout. Puis, dès le 25 novembre, la Cybersemaine démarre avec 25 % de rabais sur l’ensemble de la boutique.
OLAPLEX — 30 % de rabais
On refait le plein de nos soins capillaires favoris à 30 % de rabais sur le site d’OLAPLEX, sauf sur les coffrets des Fêtes 2026. Du 20 au 22 novembre, on entre le code VIP30 et, dès 75 $ d’achat, on reçoit des pinces rouges qui ne laissent pas de marques, ainsi que trois échantillons. Du 23 au 30 novembre, le rabais s’applique automatiquement et le code CYBER donne droit aux pinces dès 75 $ d’achat.