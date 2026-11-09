On a l’œil sur les nouvelles montres et les bijoux de la collection EXIST? Le rabais de 30 %, sans achat minimum, est réservé au Club Pilgrim du 5 au 15 novembre, puis offert à tout le monde du 16 au 29 novembre et jusqu’au 30 en boutique. Le 30 novembre, tout le site est à 30 % de rabais et un duo collier et boucles d’oreilles est offert dès 125 $ d’achat en ligne.