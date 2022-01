Quels modèles Kinetic™ RNEGD préfères-tu?

Bridget Brown: J’ai choisi les bottes KineticTM RNEGD Caribou dans deux nuances (Tawny Buff/Quarry, et Quarry/Sea Salt): imperméables et isolantes, elles sont parfaites pour l’hiver, tout en ayant le look et le confort d’une basket. J’ai aussi opté pour les bottillons KineticTM RNEGD Sport noir et blanc, qui sont à la fois chics et pratiques pour le froid et la neige.

Quand enfiles-tu tes bottes KineticTM RNEGD Winter Lite?

B. B.: Lorsque j’ai envie de mettre des chaussures confortables mais stylées, qui gardent mes pieds au chaud et au sec. Cette collection est tout indiquée lorsqu’il fait froid et humide.

Comment as-tu prévu porter chacun des modèles que tu as choisis?

B. B.: Je me suis imaginé porter les bottillons KineticTM RNEGD Sport avec un ensemble de ski noir et blanc. Le modèle KineticTM RNEGD Caribou dans la teinte Tawny Buff/Quarry est, à mon avis, parfait pour accessoiriser une tenue décontractée; et, dans la couleur Quarry/Sea Salt, pour compléter un total look gris hivernal, avec un pantalon habillé et un manteau en laine.