Tirés à quatre épingles

La belle saison apporte son lot d’invitations et d’événements – ce qui, franchement, nous réjouit! Que ce soit pour un BBQ au parc, un brunch festif, un après-midi en terrasse, une journée à la plage, un souper d’anniversaire dans un nouveau resto branché, sans oublier un mariage sous le soleil, il est indispensable d’avoir quelques tenues qui nous permettent de nous sentir belles et à l’aise en toute circonstance. Chez RW&CO., on peut en dénicher une qui nous siéra à merveille, peu importe l’occasion: une robe classique et simple, une jupe longue et fluide, une combinaison distinguée et tendance, un ensemble androgyne et en vogue, un vêtement de plage confo et stylé. À nous de faire un choix parmi un éventail de pièces triées sur le volet qui n’ont qu’un but: nous faire rayonner. Psitt! Chéri aussi peut trouver de quoi épater la galerie, car la section pour hommes de la bannière regorge également de trésors pour tous les moments de la vie.