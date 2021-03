Entre les matières voraces en eau, la déforestation massive pour la fabrication de rayonne et de viscose, notamment, ou encore les teintures toxiques utilisées pour colorer nos jeans et nos vêtements, la mode, seconde industrie la plus polluante après le secteur pétrolier, épuisent les ressources limitées de notre planète. La faute aux tendances saisonnières, qui poussent à la consommation, et le prêt-à-porter rapide qui, parce que sa qualité est souvent moindre, écourte le cycle de vie d’un vêtement (une fois jeté, celui-ci finit ses jours dans une décharge en libérant du gaz à effet de serre). Pour enrayer les effets dévastateurs de notre garde-robe, de nombreuses griffent offrent désormais des collections durables, qui privilégient des matières recyclées ou biologiques, afin de limiter leur empreinte environnementale au maximum. Zoom sur 10 vêtements et accessoires écoresponsables pour le printemps 2021.