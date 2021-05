TOP ELLE: 10 sacs en paille pour l’été 2021

L’accessoire annonce le retour de l’été, des après-midis au parc et des vacances à lézarder sur une serviette de plage. Jane Birkin en était d’ailleurs fan et était même allée jusqu’à l’afficher au Festival de Cannes dans les années 1970. Elle avait su d’emblée que le sac en paille, avec son aura bohème et bucolique, avait du style à revendre malgré sa simplicité. De nos jours, le panier a délaissé les tapis rouges et préfère s’afficher sur les passerelles des défilés, en séduisant les marques de luxe, de Chloé à Loewe. Voici, sans plus tarder, 10 sacs en paille – incontournables de l’été – à adopter.