TOP ELLE: 10 robes à manches longues pour le printemps 2021

Avec l’arrivée des beaux jours et des températures qui grimpent en flèche, on rêve de pouvoir sortir notre garde-robe d’été, mais la météo capricieuse du mois d’avril a légèrement tendance à nous refroidir. Le bon compromis? On laisse nos jupes courtes et nos shorts en jean patienter encore quelques semaines, et on jette plutôt notre dévolu sur une robe à manche longue, qu’on enfile avec un collant, une paire de bottillons ou de baskets, et un manteau tendance, histoire d’être parée à toute éventualité en ce qui concerne le temps encore boudeur. Sans attendre, voici 10 robes à manches longues tendance pour le printemps 2021, qu’on a envie d’enfiler dès qu’on met le pied dehors!