TOP ELLE: 10 robes à fleurs pour le printemps-été 2021

«Des fleurs pour le printemps? Révolutionnaire!» On se rappelle la réplique cinglante de Miranda Presley dans le film Le Diable s’habille en Prada, et pourtant… On ne peut pas s’empêcher d’être coupable de ce manque d’originalité dès que les beaux jours arrivent! C’est comme ça: à l’arrivée du printemps, on a envie de faire un pied de nez à l’hiver en enfilant des robes, parsemées d’imprimés fleuris. Qu’elles soient longues ou courtes, chics ou bohèmes, elles embrassent un style bucolique qui a le don de nous charmer. On a donc déniché 10 robes à fleurs, qu’on rêve d’enfiler dès que la météo nous le permet!