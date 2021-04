TOP ELLE: 10 lunettes de soleil tendance pour le printemps-été 2021

Le créateur Karl Lagerfeld ne quittait jamais ses lunettes fumées. Nous, on préfère enfiler l’accessoire dès qu’il y a un rayon de soleil. Qu’on convoite des modèles classiques – comme les Wayfarer, de Ray-Ban, lancées en 1956 –, des lunettes oversize à la Jackie Kennedy ou des solaires tendance qui se font bien voir, toutes les digressions sont pour une fois permises. On ose donc les formes – carrées, rectangulaires, ovales, rondes, œil-de-chat – et les couleurs sans craindre les fausses notes, une manière de ponctuer notre look d’une pointe d’originalité, même si on privilégie du reste une tenue sobre. Alors, quelles lunettes de soleil tendance a-t-on dans notre ligne de mire pour le printemps-été 2021? Voici 10 modèles qu’on adopte sans hésiter!