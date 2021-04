TOP ELLE: 10 combinaisons tendance pour le printemps-été 2021

S’il y a bien une pièce qui nous facilite la vie le matin, surtout lorsqu’on est pressée, c’est bien la combinaison (ou son équivalent estival, la combi-short, lorsque les températures s’y prêtent). Il suffit de l’enfiler avec des baskets, des sandales ou des mules à talons – et de l’accessoiriser d’une paire de boucles d’oreilles ou d’un bob, chapeau tendance par excellence cette saison, si on se sent d’humeur – pour changer son style en un clin d’œil sans avoir besoin de faire de grands efforts vestimentaires. Pratique, pas vrai? Pour se mettre au parfum des tendances, on opte pour l’une de ces 10 combinaisons, unies ou à motifs, qui ont le don de nous séduire.