TOP ELLE: 10 chemisiers tendance pour le printemps 2021

Pièce essentielle du vestiaire féminin, le chemisier s’accorde quelques folies pour le printemps 2021. Et si on aime toujours autant le modèle classique (après tout, il est iconique pour une raison), on ose sortir des sentiers battus en embrassant des détails qui sortent de l’ordinaire. Dans notre ligne de mire? On privilégie les cols Claudine (plus il est voyant, mieux c’est), les manches ballons, bouffantes à souhait, les motifs colorés et les matières qui se font bien voir. Il suffit d’ailleurs d’enfiler notre nouvelle pièce phare avec un jean droit et une paire de ballerines ou de sabots – deux paires de chaussures tendance ce printemps – pour avoir fière allure sans faire le moindre effort. Pratique, non?