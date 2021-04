TOP ELLE: 10 chaussures Aldo pour le printemps 2021

Fondée à Montréal dans les années 1970, la griffe Aldo continue à briller sur la scène mode – autant au Québec qu’à l’international – près de 50 ans après sa création. Sa philosophie? Offrir des chaussures, des sacs et des accessoires à prix doux, qui collent aux tendances saisonnières aperçues sur les passerelles des défilés de New York à Paris, en passant par Londres et Milan. Alors, quels souliers aura-t-on envie de porter ce printemps 2021? On a repéré les plus beaux modèles – 10 pour être exactes – sur le site d’Aldo, qu’on aura envie de porter encore et encore tout au long de la saison!