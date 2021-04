TOP ELLE: 10 bottines tendance pour le printemps 2021

Avec le culte des baskets qui continue, saison après saison, de s’imposer à nos pieds, on avait presque oublié une autre paire de chaussures, qui nous facilite pourtant tout autant la vie au quotidien, parce que sa versatilité lui permet de se prêter à n’importe quelle tenue et en fait donc un soulier de choix, pratique à avoir sous la main. On l’aura deviné, il s’agit ici des bottillons, qu’on aime plats ou à talons, minimalistes ou à motifs, et qui s’invitent dans notre garde-robe du printemps 2021. D’ailleurs, devant la multitude de modèles tendance qui ont déferlé dans les rayons, notre cœur balance. Zoom sur 10 bottines tendance à enfiler avec un jean ou une robe vaporeuse pour être dans le ton de la saison.