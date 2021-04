TOP ELLE: 10 bottes de pluie pour rester au sec

Le soleil a laissé place à une pluie de printemps, qui mouille les trottoirs. Faut-il pour autant rester à l’intérieur à attendre que ça passe? Eh non! On mise sur de bonnes bottes de pluie en caoutchouc ou en cuir imperméable, histoire de garder nos pieds au sec quand on marche dans les flaques d’eau. Question style, tous les choix sont permis, et si on a un faible pour les bottes Chelsea à semelle épaisse – toujours aussi tendance –, on embrasse d’autres modèles, comme des bottillons à petits talons ou des bottes hautes qui nous rappellent l’allure frondeuse de Kate Moss au festival de Glastonbury. Zoom sur 10 bottes de pluie à avoir sous la main!