Plus qu’une paire d’escarpins ou un cabas griffé, l’accessoire du moment – des passerelles des créateurs aux trottoirs de notre quartier –, c’est bien le masque en tissu pour le visage, qui nous suit partout depuis le début de la pandémie… et qui n’est pas prêt de nous lâcher, même si on aimerait bien le voir tomber en désuétude, un jour prochain. Et si on changeait un peu nos habitudes en se procurant de nouveaux masques en tissu pour le visage, colorés ou à motifs, histoire d’égayer notre sortie du jour au supermarché? Voici 10 modèles de protection qui nous font les yeux doux.