TOP ELLE: 10 accessoires tendance chez Simons à moins de 100 $

Chaque saison, les marques et les créateurs redoublent d’inventivité pour créer des sacs, des chaussures, des chapeaux, des bijoux ou encore des ceintures qui sauront sublimer à la perfection les tenues qui paradent sur les passerelles des défilés. C’est que les accessoires ont la capacité de faire – ou de défaire – un look, de l’amener plus loin, de lui donner un contraste, un style, une personnalité… même lorsqu’on enfile un simple legging et un t-shirt blanc (ce qui arrive souvent, ces temps-ci!). Alors, que rêve-t-on d’enfiler cette saison? On a écumé le site du grand magasin québécois Simons, véritable caverne d’Ali Baba, pour repérer 10 accessoires tendance du printemps 2021, de la ceinture corset au bob ultracool, à moins de 100 $. Une bonne nouvelle pour notre garde-robe et notre portefeuille!