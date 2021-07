Mode

Depuis qu’il a été créé par l’artiste commercial Harvey Bell en 1963 (pour illustrer la campagne publicitaire d’une compagnie d’assurances, rien de moins!), le smiley a fait du chemin. Servant tant de mascotte aux raveurs et aux adeptes du grunge qu’aux éternels optimistes et autres accros aux émoticônes, le fameux bonhomme sourire s’imprime sur les vêtements et accessoires de la saison qui, oui, donnent le sourire.