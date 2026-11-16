Le mois de décembre est souvent bien occupé, entre les nombreuses séances de magasinage pour dénicher le cadeau parfait et les invitations à la pelle pour célébrer les fêtes de fin d’année. Des cocktails aux soirées (sans parler du réveillon du 31 décembre), notre tenue adopte une élégance désinvolte avec une prédilection pour les paillettes, les plumes et les matières douces et vaporeuses. Côté nuances, le noir reste une valeur sûre, l’argenté et le doré se font bien voir et le rouge fait tourner les têtes.

En panne d’idées pour arborer un look chic et festif? Voici nos essentiels du temps des fêtes (une robe brillante, un blazer bien coupé, un pantalon élégant!) pour être sur notre 36 en deux temps, trois mouvements. Il ne reste plus qu’à compléter notre tenue avec quelques accessoires clés (bijoux scintillants, minaudière chic, escarpins et kitten heels tendance pour danser jusqu’au bout de la nuit), et le tour est joué!

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Mini jupe à paillettes, Zara

Mini jupe à paillettes, ZaraZara

Prix: 60 $

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Camisole à franges, COS

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Prix: 129 $

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Jupe crayon à paillettes, Contemporaine, chez Simons

Jupe crayon à paillettes, Contemporaine, chez SimonsSimons

Prix: 99 $

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Veston sablier, RW&CO.

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Prix: 140 $ (au lieu de 200 $)

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Mini robe à sequins, H&M

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Prix: 60 $

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Haut Elsa, Eliza Faulkner

Haut Elsa, Eliza FaulknerEliza Faulkner

Prix: 295 $

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Haut à fausses plumes, Hutch, à Anthropologie

Haut à fausses plumes, Hutch, à AnthropologieAnthropologie

Prix: 168 $

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Pantalon taille haute à plumes, Mango

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Prix: 86 $

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Robe longe étagée, Banana Republic

Robe longe étagée, Banana RepublicBanana Republic

Prix: 320 $

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Robe Sister, Wilfred, à Aritzia

Robe Sister, Wilfred, à AritziaAritzia

Prix: 198 $

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Haut style cape Sora, Dynamite

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Prix: 55 $

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Robe bustier maxi avec jupe transparente, Reitmans

Robe bustier maxi avec jupe transparente, ReitmansReitmans

Prix: 72 $ (au lieu de 90 $)

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