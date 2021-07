TENDANCE MODE: les plus belles tongs de l’été 2021

Si la sandale style pêcheur revient en force cet été, une autre paire de souliers se fait remarquer: la tong, chaussure estivale par excellence, qu’on reconnaît grâce à sa bride en V qui dévoilent nos orteils. Pour autant, on oublie la gougoune en plastique, pratique à la plage mais peu adéquate en milieu urbain. La tong 2021 est tendance ou ne sera pas. Pour se mettre à la page, elle emprunte deux avenues. D’un côté, elle se dote de multiples lanières délicates qui subliment notre cou-de-pied (elle n’a de tong que cette fameuse bride en V); de l’autre, elle embrasse plutôt le confort d’une semelle épaisse… et un style pointu assumé! Bref, on raffole de cette nouvelle tong quasi méconnaissable (surtout lorsqu’elle quitte sa semelle plate pour s’équiper d’un petit talon) qu’on a envie de porter tout l’été 2021. Zoom sur 7 sandales qui ont retenu notre attention.