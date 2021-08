Tendance: les plus beaux sacs griffés pour la rentrée 2021

Parmi les sacs de luxe classiques et intemporels qu’on rêve de porter, il y a le 2.55 de Chanel, le Saddle de Dior, le Kelly de Hermès ou encore le Baguette de Fendi. Des sacs iconiques, porteurs d’une histoire ancrée dans celle de ces maisons de couture, qui n’ont rien perdu de leur charme depuis leur création. Chaque saison, de nouveaux it-bags s’ajoutent d’ailleurs à l’arsenal des accessoires cultes, et cette rentrée 2021 ne fait pas exception. On a déniché les plus beaux sacs griffés de l’automne – signés Balenciaga, Jacquemus, Gucci, Burberry ou encore Bottega Veneta – qu’on aura envie de porter, saison après saison, année après année. C’est une bonne raison pour dévaliser notre compte en banque, non? Il ne reste maintenant plus qu’à faire notre choix – cornélien! – entre ces 8 modèles tendance.