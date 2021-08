Tendance: le short cycliste, l’impératif mode

On pensait, à tort, qu’il avait été mis au banc des tendances démodées, dont on se serait bien passées. Mais le short cycliste – qu’on avait peu vu depuis les années 1980, alors qu’il étalait son style sportif des salles d’aérobic aux pistes de danse – prend sa revanche et revient désormais sur le devant de la scène, quitte à diviser les modeuses de ce monde. C’est au printemps-été 2019 qu’il est réapparu pour la première fois, foulant les passerelles de Jacquemus, de Fendi, d’Area et de Maryam Nassir Zadeh, en version chic, athlétique ou enjôleuse. Depuis, il ne semble pas vouloir quitter ni les passerelles ni la rue, où il vient compléter des silhouettes décontractées dans l’air du temps. Et à force de le voir partout, on s’est fait à l’idée de ce vêtement peu commun, qui devient contre toute attente un classique de notre garde-robe, au même titre (ou presque) que notre short en jean. Alors, on l’adopte? Voici 8 shorts cycliste, qui mettront tout le monde d’accord, pour un été 2021 au sommet des tendances!