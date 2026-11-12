On la surnomme la « Mère du maquillage », et pour cause : dame Pat McGrath est à l’origine de certains des looks beauté les plus emblématiques sur les passerelles. On pense notamment à l’iconique teint de porcelaine du défilé Maison Margiela haute couture printemps- été 2024 ou aux lèvres bordeaux chatoyantes du défilé Atelier Versace automne-hiver 2016-2017 qui ont suscité un engouement immédiat. Aujourd’hui, l’artiste maquilleuse met sa créativité révolutionnaire au service de la joaillerie en signant une collaboration avec Pandora. Pat McGrath a imaginé pour la marque danoise 17 breloques et bagues qui célèbrent l’expression de soi et le pouvoir transformateur de la couleur. Lors d’un entretien exclusif, elle nous a jasé de cette collection et de ses sources d’inspiration.

Comment s’est passée la transposition de votre univers créatif dans le monde de la joaillerie? Avez- vous trouvé des parallèles entre le maquillage et les bijoux? Absolument. Pour moi, le maquillage et la joaillerie naissent vraiment du même instinct: il s’agit de se sublimer. Je travaille sans cesse avec la couleur, la lumière, les cristaux, les paillettes et les pigments. C’était donc passionnant de pouvoir explorer ces mêmes obsessions à travers le prisme de la joaillerie. Il y a tellement de points communs entre les deux : la façon dont ils peuvent capter la lumière, la manière dont la couleur peut complètement transformer un look, la liberté de superposer, de mixer et de jouer. Il y a une différence fascinante, selon moi : le maquillage n’existe qu’un instant, tandis que les bijoux peuvent faire partie de nos vies pendant des années. Ce sont des souvenirs qu’on garde pour toujours.

Vous êtes réputée pour votre utilisation de la couleur. Quelles sont les inspirations derrière l’élaboration de la palette de cette collection? La couleur est tout pour moi, et j’ai toujours aimé les nuances riches et saturées, comme des rouges incroyables, des violets éclatants ou de magnifiques dorés liquides. Ce sont des nuances vers lesquelles je suis revenue tout au long de ma carrière, car elles véhiculent tellement d’émotions. Je souhaitais que cette collection soit audacieuse et vivante, avec des couleurs qui changent et reflètent la lumière au gré de vos mouvements. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de porter une couleur qu’on aime et de se sentir immédiatement différente. C’est ce que j’ai voulu faire avec ces bijoux.

Comment vous sont venus les mantras inspirants gravés sur certaines breloques? Pour moi, les mots peuvent avoir un immense pouvoir, surtout ceux qu’on garde près de soi. Avec ces mantras, je voulais créer le sentiment d’avoir en permanence un petit rappel bénéfique. J’aime l’idée de porter un souvenir qui vous fait sourire, qui vous donne confiance ou qui vous dit simplement que vous êtes extraordinaire.

Comment aimeriez-vous que les gens portent ces splendides créations que vous avez façonnées? Je veux qu’ils s’amusent. Superposez les bagues et les breloques, mixez les métaux et osez les contrastes de couleurs. Vous pouvez porter une seule pièce ou bien les accumuler. Comme je le dis toujours : « Amusez-vous – il n’y a pas de règles. » Ce qui m’enthousiasme le plus, ce serait de voir quelqu’un associer toutes ces créations d’une manière que je n’avais pas imaginée. [Pandora et moi] avons créé les ingrédients, mais c’est à vous de créer le look.