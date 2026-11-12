L’exposition, Carrie Allison : askōhtēskanohwē
Quand la pluie est au rendez-vous, on se réfugie au Musée McCord Stewart pour se plonger dans l’exposition Carrie Allison : askōhtēskanohwē. En plus de regrouper huit biens culturels issus de la collection Cultures autochtones du Musée, une installation interactive et une projection, cette incursion dans l’univers de l’artiste multidisciplinaire Carrie Allison dévoile quatre œuvres inédites de broderie perlée florale, inspirées des traditions artisanales liées à ses territoires maternels nêhiýawak (cris) et métis. Ces créations intriquées sont l’occasion d’aborder des thèmes comme l’héritage, la transmission et la préservation. « Je perle pour tisser des liens, passer du temps et partager un espace avec mes ancêtres, ma famille, ma communauté et moi- même », peut-on lire sur le site de l’artiste. Le résultat est à admirer en personne jusqu’au 28 février 2027.
Les bijoux de Studio Rybko
La griffe de joaillerie fine Studio Rybko offre des bijoux unisexes sculpturaux et élégants, évoquant la forme d’un œuf, créés à la main et sur commande à Montréal. La collection Core propose des modèles en or jaune, blanc ou rose 14 carats, tandis que la nouvelle collection Hues est composée de pièces colorées ornées d’émail à base de céramique appliquée à la main. Fin octobre, Studio Rybko participe d’ailleurs pour la première fois à la Semaine de joaillerie de Milan. Les créations de la marque rayonneront à l’international.
La nouvelle brosse à dent intelligente de Dyson
Une brosse à dents électrique équipée d’un jet dentaire intégré et d’une caméra à objectif macro? C’est ce que propose la nouvelle brosse à dents intelligente CameraJet, de Dyson, qui révolutionne la catégorie des soins buccodentaires et dont l’arrivée au Canada est prévue pour fin 2026. Dotée de fonctionnalités telles qu’un hydropulseur et une tête de brosse à double rangée de poils, elle dispense du bain de bouche et, grâce à sa caméra, elle permet de nettoyer avec précision les espaces interdentaires pour éliminer les plaques. Souriez, vous êtes filmée!
Les bijoux capillaires signés Pilgrim
Depuis quelques mois, la marque dano-canadienne Pilgrim – plus connue pour ses colliers, ses bagues et ses boucles d’oreilles minimalistes dans l’air du temps – annonçait un vent de changement en proposant une épingle et un élastique à cheveux pensés comme des bijoux. Cet automne, la griffe étend une fois pour toutes son univers à une première collection complète d’accessoires capillaires. Les barrettes, les élastiques rehaussés d’un dôme métallique et les épingles sont déclinés en des nuances argentées ou dorées, tandis que les pinces à cheveux sont offertes dans deux formats: pour tifs fins ou épais. Avis à celles qui souhaitent être lookées sans se casser la tête!
Cheekbone Beauty : le nouveau sérum hydratant en bâton
La marque canadienne et autochtone Cheekbone Beauty s’est attiré une légion de fans au fil des ans grâce à ses cosmétiques respectueux de l’environnement. Aujourd’hui, elle se lance dans l’univers des soins de la peau avec un sérum concentré en bâton qui offre une hydratation instantanée tout en soutenant la barrière cutanée. Son format solide très pratique nous permet d’appliquer le produit à tout moment, où qu’on soit. Fabriquée au Canada, sa formule végane mise sur des solutions de rechange végétales aux rétinoïdes traditionnels pour favoriser une peau lisse et douce, sans irritation. Elle contient également une multitude d’émollients nourrissants (beurres de karité et de murumuru, huiles d’olive et de graines de tournesol) ainsi que du bisabolol, apaisant, et de la racine de réglisse, éclaircissante. On l’applique après le nettoyage ou comme ultime étape de notre routine de soins. Comme le rappelle Jenn Harper, fondatrice de la marque : « Le maquillage n’est qu’aussi beau que la peau qui se trouve en dessous, et ça commence par une excellente routine. » C’est dit!
Les vestes Baby Cashmere de Loro Piana
Lorsque l’air se rafraîchit, on s’enveloppe dans un chandail ou une veste Loro Piana confectionné en Baby Cashmere, matière la plus somptueuse de la maison italienne. Ce cachemire rare, sourcé par Pier Luigi Loro Piana et offert par la griffe depuis 2008, provient de la première tonte des chevreaux de la race Capra hircus du plateau d’Alashan, en Mongolie. Avec des fibres mesurant en moyenne 13,5 microns de diamètre, c’est un matériau extrêmement léger et soyeux (même comparé au cachemire traditionnel), qui permet de créer des vêtements d’une qualité et d’une finesse exceptionnelles. Rester bien au chaud n’a jamais été aussi divin…
La collaboration Pat McGrath x Pandora
On la surnomme la « Mère du maquillage », et pour cause : dame Pat McGrath est à l’origine de certains des looks beauté les plus emblématiques sur les passerelles. On pense notamment à l’iconique teint de porcelaine du défilé Maison Margiela haute couture printemps- été 2024 ou aux lèvres bordeaux chatoyantes du défilé Atelier Versace automne-hiver 2016-2017 qui ont suscité un engouement immédiat. Aujourd’hui, l’artiste maquilleuse met sa créativité révolutionnaire au service de la joaillerie en signant une collaboration avec Pandora. Pat McGrath a imaginé pour la marque danoise 17 breloques et bagues qui célèbrent l’expression de soi et le pouvoir transformateur de la couleur. Lors d’un entretien exclusif, elle nous a jasé de cette collection et de ses sources d’inspiration.
Comment s’est passée la transposition de votre univers créatif dans le monde de la joaillerie? Avez- vous trouvé des parallèles entre le maquillage et les bijoux? Absolument. Pour moi, le maquillage et la joaillerie naissent vraiment du même instinct: il s’agit de se sublimer. Je travaille sans cesse avec la couleur, la lumière, les cristaux, les paillettes et les pigments. C’était donc passionnant de pouvoir explorer ces mêmes obsessions à travers le prisme de la joaillerie. Il y a tellement de points communs entre les deux : la façon dont ils peuvent capter la lumière, la manière dont la couleur peut complètement transformer un look, la liberté de superposer, de mixer et de jouer. Il y a une différence fascinante, selon moi : le maquillage n’existe qu’un instant, tandis que les bijoux peuvent faire partie de nos vies pendant des années. Ce sont des souvenirs qu’on garde pour toujours.
Vous êtes réputée pour votre utilisation de la couleur. Quelles sont les inspirations derrière l’élaboration de la palette de cette collection? La couleur est tout pour moi, et j’ai toujours aimé les nuances riches et saturées, comme des rouges incroyables, des violets éclatants ou de magnifiques dorés liquides. Ce sont des nuances vers lesquelles je suis revenue tout au long de ma carrière, car elles véhiculent tellement d’émotions. Je souhaitais que cette collection soit audacieuse et vivante, avec des couleurs qui changent et reflètent la lumière au gré de vos mouvements. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de porter une couleur qu’on aime et de se sentir immédiatement différente. C’est ce que j’ai voulu faire avec ces bijoux.
Comment vous sont venus les mantras inspirants gravés sur certaines breloques? Pour moi, les mots peuvent avoir un immense pouvoir, surtout ceux qu’on garde près de soi. Avec ces mantras, je voulais créer le sentiment d’avoir en permanence un petit rappel bénéfique. J’aime l’idée de porter un souvenir qui vous fait sourire, qui vous donne confiance ou qui vous dit simplement que vous êtes extraordinaire.
Comment aimeriez-vous que les gens portent ces splendides créations que vous avez façonnées? Je veux qu’ils s’amusent. Superposez les bagues et les breloques, mixez les métaux et osez les contrastes de couleurs. Vous pouvez porter une seule pièce ou bien les accumuler. Comme je le dis toujours : « Amusez-vous – il n’y a pas de règles. » Ce qui m’enthousiasme le plus, ce serait de voir quelqu’un associer toutes ces créations d’une manière que je n’avais pas imaginée. [Pandora et moi] avons créé les ingrédients, mais c’est à vous de créer le look.
La montre-calendrier de Rolex
Rolex élargit sa collection Perpetual avec le lancement de l’inédite Perpetual Padellone, une montre dotée d’un calendrier annuel complet instantané. Affichant la date, le jour de la semaine, le mois et la phase de lune en plus des heures, des minutes et des secondes, cette superbe pièce s’inspire d’un modèle des années 1940. Proposée en trois styles, cette création est logée dans un boîtier de 39 mm, et son mouvement fait l’objet de pas moins de 20 demandes de brevet.
Les premiers produits capillaires de Caudalie
Fondée dans un vignoble près de Bordeaux, Caudalie embellit la peau depuis plus de 30 ans grâce à ses ingrédients issus du raisin. Pour la première fois, la marque française fait une incursion dans l’univers capillaire avec une nouvelle ligne conçue pour prendre soin des cheveux et du cuir chevelu. Celle-ci mise sur un ingrédient phare : le VineOxyl, un complexe exclusif breveté dérivé d’huile de pépins de raisin hydroxylée. Composée de deux produits, la gamme favorise le volume et renforce les tifs, en augmentant leur épaisseur de 87 % et leur densité de 37 % (et c’est cliniquement prouvé!). D’un côté, on trouve le Sérum Capillaire Densifiant (un élixir léger et non gras à appliquer sur les racines); de l’autre, le Shampoing Densité & Volume (adapté à tous les types de cheveux, même colorés). Ces deux soins véganes, sans sulfate ni silicone, sont composés à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Qu’on vive une chute de cheveux réactionnelle due au stress, au changement de saison, à l’âge ou au post-partum, ce duo de choc est une solution toute trouvée!
Le calendrier de l’avent de Rennaï
Le chocolat, c’est bien, mais vous savez ce qui est encore mieux? Un mois complet sous le signe du self-care. Rennaï, LA destination beauté et bien-être du Québec, dont le somptueux magasin s’étale sur plus de 3700 mètres carrés dans le centre commercial montréalais Royalmount, nous propose de faire le décompte des fêtes avec un calendrier de l’avent à faire rêver. Derrière ses 25 portes se cachent des merveilles signées Hermès, Diptyque, Augustinus Bader, La Mer, Le Labo et bien d’autres. (Sa valeur s’élève à plus de 1700 $!) On y trouve tout pour se dorloter de la tête aux pieds : parfums, soins pour la peau, maquillage, soins capillaires et compagnie. Mieux encore: le calendrier renferme aussi trois services nous invitant à poursuivre l’expérience sur place. On court se le procurer (les quantités sont limitées!) en ligne ou en boutique.
La collection Simons x Lambert
Le grand magasin historique Simons et la marque contemporaine de sacs à main Lambert partagent un goût commun pour le design local et la volonté de privilégier des matériaux de qualité (notamment ceux qui sont recyclés). Les deux entreprises québécoises ont récemment uni leurs forces pour créer une collection capsule en série limitée. En résultent quatre sacs et un portefeuille spécialement conçus pour s’adapter au rythme de la vie quotidienne, parfaits pour le boulot comme pour la fin de semaine. La gamme se décline dans une riche palette automnale (bordeaux profond, moka grillé, taupe moderne) et met de l’avant un style à la fois minimaliste et fonctionnel cher à Lambert.