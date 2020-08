Avec sa campagne Avance avec confiance («Step Into Love»), ALDO prône la confiance en soi et nous encourage à connecter de façon authentique avec le monde qui nous entoure. Pour célébrer cette initiative, on a jasé avec la DJ montréalaise et collaboratrice d’ELLE Québec Fafa Khan, pour qui l’authenticité demande de «ne plus douter de soi».

Où puises-tu l’inspiration pour concevoir ton style personnel?

Je n’ai jamais aimé suivre les tendances. À l’école, j’étais une des seules à écouter du hip-hop. Mon look street style fait partie intégrante de ma personnalité, et je n’hésite pas à le mixer avec des pièces dénichées lors de mes voyages, de même que des bijoux pakistanais, qui dévoilent une part de mes origines.

Quand as-tu le plus confiance en toi?

Juste après être montée sur scène […]! Mon équipe et moi, on passe des mois à se préparer pour les festivals, qu’il s’agisse des costumes, des visuels, des danseurs, etc. C’est une poussée d’adrénaline folle quand tout se met enfin en place!

Comment connectes-tu avec le monde qui t’entoure?

Grâce à la musique! Depuis le début de ma carrière, elle me permet de connecter avec des milliers de gens chaque week-end. La musique n’a pas d’âge ni de frontières et continuera d’exister pour que les gens se rassemblent.

Qu’est-ce qui te motive à avancer et à passer à l’action?

J’essaie d’utiliser ma plateforme pour inspirer les gens […]. Quand on comprend enfin la vibration de l’amour, […] notre état d’esprit commence à changer et à influencer tout ce sur quoi on décide d’agir.

