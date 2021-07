Shopping mode: la robe colorée, essentielle de l’été 2021

Les adeptes de vêtements noirs et de looks monochromes – qui ne s’aventurent jamais, au grand jamais au-delà du beige, du blanc, du bleu et du gris – passeront leur chemin. Pour les autres, la robe colorée, unie ou à motifs, apporte une dose de gaieté dans notre quotidien. Faisant partie des essentiels de notre garde-robe, elle nous suit tout l’été jusqu’à ce qu’il soit temps de remiser au placard nos tenues légères. Pour se coller aux tendances de la saison, on privilégie des pièces vives et pigmentées ou sublimés d’imprimés extravagants, et on n’oublie pas d’accessoiriser notre look d’un bob, chapeau phare de l’été, et d’enfiler nos plus belles sandales plates ou à petits talons. Il ne reste plus qu’à choisir notre robe de prédilection parmi ces sept modèles qui sauront se faire remarquer!