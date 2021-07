Shopping mode: 10 sandales à bouts carrés pour un été 2021 tendance

Les sandales à bouts carrés sont-elles en voie de devenir des basiques de notre garde-robe? Elles se glissent à nos pieds depuis quelques étés déjà et ne semblent pas vouloir nous quitter (au grand dam de leurs détracteurs). Ces chaussures, qui à chaque pas nous rappellent le style minimaliste et moderne de la fin des années 1990 – pensez Calvin Klein, Prada ou Carrie Bradshaw dans Sex and the City –, ne laissent de fait personne indifférent et divisent l’opinion publique: on les aime ou on les déteste, mais il est rare qu’elles ne provoquent pas d’émotion. Leur bout carré, reconnaissable entre mille, ne date pourtant pas d’hier: au 16e siècle, Henri VIII (qui inspira le personnage de Barbe-Bleue, après avoir fait décapiter deux de ses épouses) les portait déjà, tout comme les élégantes dans les années 1800. Et en 2021? Les sandales à bouts carrés ont la cote, grâce à des marques comme By Far et Bottega Veneta qui les ont remis au goût du jour. Zoom sur 10 modèles à adopter pour être dans le ton des tendances de l’été 2021.