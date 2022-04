SHOPPING MODE: 10 BASKETS TENDANCE POUR LE PRINTEMPS 2022

Lorsqu’il est question de garde-robe et de choix stylistique, le confinement nous a appris une chose: le confort au quotidien est un must sur lequel on n’est pas près de tirer un trait… Mais voilà, après avoir porté notre legging non-stop ces deux dernières années, on ne peut plus voir le voir en photo (ça vaut pour tous nos vêtements mous, d’ailleurs). La solution? On se rabat plutôt sur nos chaussures en optant pour des sneakers tendance – et confortables – qui s’enfilent comme des chaussons. À vrai dire, on serait incapable de porter autre chose ces temps-ci, et certainement pas nos talons de 10 cm, qui semblent (presque) faire partie d’une époque révolue. Pour le reste, on ressort nos jeans et nos robes d’été, dès que la météo nous le permet, et on choisit nos baskets de prédilection parmi ces modèles du printemps 2022!