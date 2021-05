Avec notre jolie robe à fleurs, le short en jean fait partie de ces pièces essentielles, légères et faciles à porter, qui reviennent dans notre garde-robe, été après été. Quel modèle aura-t-on envie de porter cette saison? Si le short en denim court à taille haute reste un indétrônable, le bermuda évasé et confortable, tout droit sorti des années 1990, revient en force dans le vestiaire féminin. Mais notre short en jean a beau s’inspirer des tendances du moment, il préserve néanmoins cette aura classique qui fait son charme. On l’enfile avec un t-shirt ou une camisole, qu’on accessoirise de sandales (plates, à plateformes ou à petits talons) et d’un sac en paille, pour accueillir l’été 2021 avec style. Sans attendre, voici les plus beaux shorts en jean tendance à adopter au plus vite!