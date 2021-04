Shopping: les mules «sabots», tendance phare du printemps-été 2021

On les pensait démodées, et pourtant: les mules style sabots, chaussures tendance du printemps-été 2021, s’invitent cette saison auprès des marques de luxe, de Loewe à Hermès, en passant par Louis Vuitton, Stella McCartney, Celine et Bally. Pour la petite histoire, les fameux souliers – autrefois sculptés dans une seule pièce de bois – se sont imposé dans la garde-robe hippie durant les années 1960, avant de revenir en force cette année, en embrassant un style moderne décontracté. On ose les sabots plats ou à talons, qui rappellent – grâce à quelques détails-clés – les chaussures en bois d’origine. Zoom sur XX modèles tendance à adopter les yeux fermés.