Shopping: Les essentiels mode de la rédaction

«Ces temps-ci, je vis une réelle obsession pour les sacs à main bijoux. Ceux du label new-yorkais Kara ont tout bon avec leur format mini et leur effet maxi – non, mais, avez-vous vu cette ganse constellée de mille et uns sequins? Je meurs de beau! Le sac parfait pour donner du punch à mon look de tous les jours habituellement composé d’un jean, d’un t-shirt et de sneakers top confort.»

— Joanie Pietracupa, Rédactrice en chef

Prix: 475 $