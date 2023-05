Shopping: le pantalon large, pièce phare du printemps 2023

Aperçu sur les passerelles printemps-été 2023, le pantalon large signe son grand retour chez Max Mara, Valentino ou Stella McCartney. Sa silhouette évasée, vestige des années 1970, dévoile un style à la fois chic et délibérément cool en adoptant sans réserve une largeur XL, quitte à oser la démesure. Pour le reste, on laisse nos goûts et nos envies dicter le rythme. Notre pièce-clé du vestiaire printanier se porte ainsi aussi bien à plat qu’à talons, aime autant l’élégance d’une taille haute que l’insolence d’une taille basse et se décline dans toutes les teintes, du noir impeccable (chez Chanel) au vert fluo (chez Sportmax). Côté tenue, on n’hésite pas à associer notre pantalon large à une bralette, un veston sans manches ou un chemisier déboutonné (bonus: on gagne des points en dévoilant le ventre). Bref, on garde le haut minimaliste pour mettre l’emphase sur notre modèle de prédilection avec, à la clé, une silhouette qui s’allonge dans les extrêmes…! Dans notre ligne de mire? Ces 15 pantalons larges qu’on rêve de porter!