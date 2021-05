Shopping: le bob, chapeau tendance du printemps-été 2021

Il faut se rendre à l’évidence: le bob, autrefois ringard, gravite désormais dans les hautes sphères de la mode. Aperçu sur les têtes des filles plus cool du moment – de Kaia Gerber à Hailey Bieber, en passant par Zoë Kravitz – le bob se hisse au rang des chapeaux phares, au même titre que la casquette, et connaît un pic de popularité pour le printemps-été 2021. Créé en 1924 par un certain Robert B. Robert (qui lui lègue son surnom, «Bob»), ce couvre-chef en tissu est d’abord adopté par les pêcheurs irlandais avant de faire partie de l’uniforme des G.I. américains pendant la Seconde guerre mondiale. Il continue son ascension durant les sixties, puis séduit le monde du hip-hop dans les années 1990. Cette saison, il se décline dans une multitude de couleurs et de motifs pour rehausser notre tenue d’une touche tendance!