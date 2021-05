Shopping: la robe midi, pièce indispensable de l’été 2021

La robe midi, dont la coupe s’arrête entre le mollet et le genou, est devenue depuis quelques saisons une pièce indispensable de notre vestiaire estival. Plus chic que la robe courte et moins bohème que la robe maxi, elle continue sa parade de séduction dès l’arrivée des beaux jours. Qu’on la choisisse unie, colorée ou à motifs, fluide ou cintrée, elle se hisse au top des pièces qu’on enfile encore et encore sans y penser et qui nous facilite donc la vie, surtout lors de nos matins pressés. Voici donc 10 robes midi à adopter au plus vite, avec des talons, des sandales ou des baskets!