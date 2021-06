Shopping: la basket blanche, star de l’été 2021

On ne trouve pas chaussures à notre pied? On se tourne vers l’outil personnalisable de Nike, qui permet de créer nos propres baskets de A à Z, en choisissant la couleur de l’empeigne, du logo, de la semelle et même des lacets! Bref, on laisse libre court à notre imagination et on gagne en prime une nouvelle paire d’espadrilles unique à notre image!

Prix : 145 $