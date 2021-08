Shopping: 8 chemises légères pour l’été 2021

Déboutonnée avec un short en jean, rentrée dans un pantalon ample à taille haute, nouée avec une jupe ou portée à la plage, par-dessus notre maillot de bain… Notre chemise, pièce essentielle de notre garde-robe, joue sur sa versatilité. D’un côté, on choisit un vêtement classique – d’un blanc virginal ou d’une couleur unie – dans une coupe un brin oversized pour être pile dans le ton des tendances (selon la longueur, on peut même porter notre chemise comme une robe, avec une ceinture et des sandales à talons, façon Carrie Bradshaw, l’héroïne de Sex and the City). De l’autre, on opte pour une pièce colorée ou à motifs, qui insuffle une touche de gaieté à notre garde-robe. On ne sait pas quel modèle choisir? On trouve notre bonheur parmi ces 8 choix de chemises, parfaites pour l’été 2021.