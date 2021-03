Depuis plusieurs années des célébrités et organismes se mobilisent pour lever des fonds pour aider des associations qui viennent en aide aux femmes en difficulté, victimes de violences conjugales ou encore pour lutter contre le cyberharcèlement et la stigmatisation de certaines communautés. On vous propose de découvrir cinq t-shirts créés pour la bonne cause.

L’AMOUR CRISSE de Louise Latraverse

En janvier dernier, l’actrice québécoise, Louis Latraverse présentait une collection de t-shirts et hoodies en collaboration avec la Maison Simonne-Monet-Chartrand qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Pour chaque t-shirt acheté, 10 $ sera reversé à l’association et 20 $ pour les hoodies. Ils sont déjà en précommande !

À découvrir ici.