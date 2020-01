Soyons honnêtes: ça relève presque du miracle quand on tombe nez à nez avec une tendance qui est toute aussi jolie que pratique. Autrement dit, quand on a constaté que le tricot régnait sur les passerelles hivernales, la frileuse en nous n’a pas eu d’autre choix que de se réjouir. Du col roulé à l’encolure arrondie, l’heure est venue de s’emmitoufler de mailles avec style.

Le tricot à col roulé

Le col roulé se déleste de son côté coincé en s’affichant dans des couleurs vitaminées et des volumes inattendus (manches bouffantes=OUI!). On le porte avec une jupe en satin, un autre incontournable de la saison, histoire de créer un heureux mélange de textures.

Le tricot à col montant

Avis à celles qui ne sont pas friandes de l’effet gainant, parfois étouffant, du col roulé: son cousin le col cheminée, plus confortable, est tout est indiqué. Pour être dans le ton, on le porte sur une jupe midi et on le cintre avec une ceinture d’inspiration western. La touche finale? Des bottes hautes avec un fini «python» de préférence.

Le tricot à col rond

Notre façon préférée de porter cette encolure intemporelle empruntée au vestiaire des hommes? À la Alberta Ferretti ou Isabel Marant, soit en rentrant notre tricot à l’intérieur d’un pantalon taille haute à plis qui sera, à son tour, inséré dans une paire de bottes molles. Astuce de pro: pour un pull 2-en-1, on le superpose à un col roulé mince pour lui conférer une toute autre allure.

Le tricot au col qui sort de l’ordinaire

Les designers en pinçaient pour les encolures amusantes cette saison et, bonne nouvelle, les tricots ne sont pas en reste. Une fermeture éclair rétro qui rappelle la combine d’après-ski ou un col cheminé surmonté d’une lisière de dentelle, il y en a pour tous les cous. Oups, pour tous les goûts!