SHOPPING: 18 robes tendance pour l’automne 2021

Ça y est, l’automne est enfin là, qui apporte avec lui un vent de fraîcheur et l’envie de s’emmitoufler dans des matières douces et cocons, de retrouver nos pulls et nos manteaux et d’enfiler de nouveau nos bottes en cuir et nos collants noirs qui nous avaient – malgré les beaux jours, la chaleur et les vacances – un peu beaucoup manqués. C’est donc le moment de troquer nos tenues fluides de l’été pour des robes de demi-saison, tout indiquées pour les températures automnales et les soirées fraîches du mois d’octobre.

Parmi les pièces indispensables à avoir dans notre garde-robe? La robe à manches longues (bouffantes ou non) fait figure d’autorité, tout comme la robe en maille. Pour trouver le bon modèle, celui qui fera de l’effet et qui nous donnera envie de nous habiller le matin (et pas juste en «mou»), on a repéré 18 robes tendance – robe chemise, à manches longues, en coton ouaté ou en maille – pour l’automne 2021 à magasiner au plus vite!