Organiser un mariage pour 250 invités, c’est un vrai casse-tête pour les marié.e.s. Trouver LA robe qu’on aura vraiment envie d’enfiler pour célébrer leur amour en grande pompe, c’est presque aussi compliqué (on exagère à peine)! Parmi les facteurs déterminants pour dénicher la tenue idéale? Le thème du mariage (urbain, champêtre, bohème…), le lieu de l’évènement et la météo difficilement prévisible qui nous oblige à être parée à toute éventualité. Pour rendre la tâche plus facile, on a repéré 15 robes chics – courtes ou longues, colorées ou à motifs – pour tous les budgets, qu’on voudra porter encore et encore (et pas seulement le jour J)!