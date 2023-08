Cette saison, notre jupe joue sur les proportions en passant du court au long. Parmi les nouveaux essentiels à avoir sous la main? La jupe maxi en denim, tout droit sorti des années 1990 (on craque d’ailleurs pour ce modèle de Reformation, fait en coton 100 % régénéré), qui nous suit tout l’été… jusqu’à la rentrée! Il suffira, une fois l’automne venu, de troquer nos sandales à talons pour des flâneurs ou des bottes en cuir, et notre débardeur pour un pull en laine tout doux. On préfère porter du court? Voici, sans attendre, 15 jupes pour tous les styles et tous les budgets.