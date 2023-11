L’automne, son humidité, son ciel gris et ses températures qui dégringolent pour annoncer l’arrivée de l’hiver… Rien qu’à y penser, on aurait presque envie de rester bien au chaud, sous la couette! Ceci dit, ces 15 accessoires chauds — écharpes, mitaines, tuques ou chaussettes douillettes — pourraient bien nous faire changer d’avis… (Et c’est encore mieux si on les porte avec un chandail tout doux) !