Lorsque les températures dégringolent, nos bottes et bottillons s’imposent aux pieds comme une évidence. Indispensables de notre vestiaire automnal (au même titre que d’autres chaussures tendances de la rentrée), ces souliers se déclinent en une multitude de styles pour combler toutes nos envies.

Parmi les modèles phares de la saison automne-hiver 2026-2027, la botte slouchy, froncée à souhait (aperçue chez Chloé et Ulla Johnson), marche en tête, tout comme la botte cavalière qui prend du galon depuis quelques saisons (on ose même la cuissarde équestre comme au défilé Hermès). La botte de cowboy (un classique), la botte de motard (avec son côté grunge assumé) et la botte de randonnée (notamment vue chez Miu Miu) ne sont pas en reste, comme les modèles près du corps, qui s’enfilent comme une seconde peau (il n’y a qu’à voir les mollets galbés des mannequins qui défilaient sur les passerelles de Chanel et de Michael Kors).

Côté talon, on l’aime conique, carré, petit (le fameux kitten heel, confortable à souhait), voire désormais compensé à en croire la déferlante de bottes et bottillons dotés d’un talon plein dans les rayons. Face aux innombrables modèles disponibles en ligne et en boutique, on ne sait pas où donner de la tête ni quelle(s) paire(s) adopter? Voici 12 bottes et bottillons tendance qui ont tout bon!

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Bottes style équestre, Uniqlo : C

Bottes style équestre, Uniqlo : CUNIQLO

Prix : 100 $

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Bottillons pointus à talons, Mango

Bottillons pointus à talons, MangoMANGO

Prix : 140 $

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Bottillons froncés, Zara

Bottillons froncés, ZaraZARA

Prix : 129 $

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Bottillons à petits talons, Simons

Bottillons à petits talons, SimonsSIMONS

Prix : 259 $

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Bottes Savanahh, Boutique Spring

Bottes Savanahh, Boutique SpringCall It Spring

Prix : 120 $

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Bottillons Dusty, Steve Madden

Bottillons Dusty, Steve MaddenSteve Madden

Prix : 200 $

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Bottes hautes à mollet ample Kaydienh-wc, Aldo

Bottes hautes à mollet ample Kaydienh-wc, AldoALDO

Prix : 150 $

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Bottes Lucca, Maguire

Bottes Lucca, MaguireMaguire

Prix : 420 $

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Bottillons imperméables Ambler Chukka, Sorel x Needles

Bottillons imperméables Ambler Chukka, Sorel x NeedlesSorel

Prix : 275 $

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Bottes équestres, Zara

Bottes équestres, ZaraZara

Prix : 380 $

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Bottillons Hanie, Dolce Vita

Bottillons Hanie, Dolce VitaDolce Vita

Prix : 180 $

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Bottes, H&M Premium Selection

Bottes, H&M Premium SelectionH&M

Prix : 199 $

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