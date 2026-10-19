Lorsque les températures dégringolent, nos bottes et bottillons s’imposent aux pieds comme une évidence. Indispensables de notre vestiaire automnal (au même titre que d’autres chaussures tendances de la rentrée), ces souliers se déclinent en une multitude de styles pour combler toutes nos envies.

Parmi les modèles phares de la saison automne-hiver 2026-2027, la botte slouchy, froncée à souhait (aperçue chez Chloé et Ulla Johnson), marche en tête, tout comme la botte cavalière qui prend du galon depuis quelques saisons (on ose même la cuissarde équestre comme au défilé Hermès). La botte de cowboy (un classique), la botte de motard (avec son côté grunge assumé) et la botte de randonnée (notamment vue chez Miu Miu) ne sont pas en reste, comme les modèles près du corps, qui s’enfilent comme une seconde peau (il n’y a qu’à voir les mollets galbés des mannequins qui défilaient sur les passerelles de Chanel et de Michael Kors).

Côté talon, on l’aime conique, carré, petit (le fameux kitten heel, confortable à souhait), voire désormais compensé à en croire la déferlante de bottes et bottillons dotés d’un talon plein dans les rayons. Face aux innombrables modèles disponibles en ligne et en boutique, on ne sait pas où donner de la tête ni quelle(s) paire(s) adopter? Voici 12 bottes et bottillons tendance qui ont tout bon!