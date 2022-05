Shopping: 10 sandales tendance pour l’été 2022

Minimalistes ou tape-à-l’œil, épurées ou colorées, plates ou élevées… Quand il est question de sandales, on a l’embarras du choix. Cet été, on opte pour le confort d’une semelle au plus près du bitume, on ose le style clinquant d’une plateforme dans l’esprit Y2K (cette fameuse tendance inspirée du début des années 2000, qui a pris d’assaut les réseaux sociaux comme les passerelles des défilés) ou on embrasse l’esprit glamour qui accompagne forcément une paire de talons. Dans tous les cas, on adopte sans hésiter l’une de ces 10 paires de sandales tendance, qu’on a dénichées juste à temps pour profiter de l’été, du soleil et des vacances!