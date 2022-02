Shopping: 10 robes tendance pour l'hiver 2022

Les produits proposés dans cet article ont été sélectionnés indépendamment par nos rédacteurs. Nous pouvons percevoir une commission d’affiliation sur certains des produits que vous décidez d’acheter.

Si la saison n’est pas aux robes d’été, légères et faciles à enfiler avec une paire de sandales et un panier en osier, la pièce continue de s’imposer l’hiver venu, en s’accessoirisant plutôt d’un collant noir et de bottes d’hiver confortables, parfaites pour fouler les trottoirs enneigés.

Parmi nos robes de prédilection? On retrouve en première place de notre palmarès la robe pull, tellement pratique au quotidien (elle nous donne un style fou sans qu’on ait besoin de lever le petit doigt et, rien que pour ça, on a envie de l’avoir sous la main), suivie de près par la robe à manches longues, tout aussi essentielle pour nos tenues quotidiennes! La bonne nouvelle? On a déniché 10 robes d’hiver tendance pour tous les budgets, qu’on aura envie d’enfiler encore et encore!