SHOPPING: 10 robes tendance pour le printemps 2022

On craque pour cette robe chemise à rayures et à manches bouffantes facile à enfiler, qu’on accessoirise d’une ceinture et de talons pour un look ultrachic (c’est d’ailleurs le look parfait pour un mariage de saison) ou de baskets et d’un panier en osier pour un style printanier décontracté. Dans les deux cas, on ne peut pas se tromper!

Prix: 190 $