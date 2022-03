Shopping: 10 manteaux légers de mi-saison pour le printemps 2022

Qui dit printemps, dit changement… de température mais aussi de tenue! Il est venu le temps de remiser au placard notre doudoune, nos cols roulés, nos pulls en cachemire et nos bottes imperméables jusqu’à l’hiver prochain pour ressortir (enfin!) nos vêtements et baskets de mi-saison. On mise sur le layering – cette fameuse technique qui consiste à superposer les couches (quitte à en enlever au fur et à mesure de la journée) pour ne pas attraper froid – et on complète notre tenue par un manteau tendance. Ça tombe bien, on a repéré 10 vestes, trenchs et cabans qu’on aura envie d’enfiler pour profiter avec style du soleil et de la météo de plus en plus clémente, à mesure que les beaux jours arrivent!