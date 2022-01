Shopping: 10 bottes d’hiver pour rester au sec

Pour s’assurer de passer un hiver confortable sans frôler l’hypothermie, il est primordial de miser sur un manteau d’hiver adapté aux températures extrêmes ainsi que sur des chaussures chaudes et hydrofuges, qui nous protégeront du froid, de la neige et de la neige mouillée. Il ne reste ensuite plus qu’à adopter des accessoires de saison – comme une tuque, des gants, un foulard et de grosses chaussettes (surtout si on compte passer la journée en plein-air) – et le tour est joué. Dans notre panier? On a repéré ces jolis souliers tendance, qui nous suivront tout au long de la saison froide. Gros plan sur 10 bottes d’hiver à adopter les yeux fermés!