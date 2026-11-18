Si vous n’en avez pas encore entendu parler, la thérapie par lumière rouge a la cote pour stimuler la production de collagène et réduire l’inflammation. Si elle raffole des soins de la peau, elle adorera ce panneau Rouge Pro G5, qui se contrôle à l’aide d’une application pour personnaliser l’expérience. Au programme : des séances visant à favoriser la cicatrisation et à atténuer les cicatrices, ou simplement un moment de détente en soirée.

Prix : 1 732 $