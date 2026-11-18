Que veulent les femmes, demandez-vous? Des cadeaux qui disent « je te connais bien ». Entre coffrets beauté en édition limitée, créations de designers et joli jeu qui invite à s’amuser, cette sélection de présents de choix risque bien de vous donner envie de dresser votre propre liste.
Le coffret The Courmayeur Set de Merit
Impossible de le nier : Merit, la marque beauté des filles branchées, a le chic pour créer de superbes coffrets. Cette saison, on jette notre dévolu sur le Courmayeur Set en édition limitée, qui réunit son célèbre Mini Flush Balm, son crayon à lèvres Signature Lip Liner et son rouge à lèvres Signature Lip Blush, tous dans une chaleureuse nuance de brun rosé.
Prix : 96 $
Le pommeau de douche Shower Head+ de Hello Klean
Rehaussez sa routine sous la douche grâce au filtre ingénieux de Hello Klean. En plus d’être beaucoup plus élégant qu’un pommeau ordinaire, ce modèle facile à installer réduit de 97 % le chlore et les autres impuretés pour préserver la santé des cheveux et de la peau.
Prix : 275 $
La brume botanique 1884 Botanical Mood Mist de Sangre de Fruta X The Spa at Hotel Chelsea
Composée d’ingrédients botaniques aux propriétés apaisantes, comme le géranium, le poivre rose et l’épinette noire, cette brume d’ambiance est née d’une collaboration entre Sangre de Fruta, une marque beauté de l’île Bowen, en Colombie-Britannique, et le mythique hôtel Chelsea de New York. Chaque vaporisation dans sa pièce, sur sa taie d’oreiller ou en halo sur ses cheveux lui fera penser à vous.
Prix : 106 $
La bague Tiara Baguette de Pandora
Qu’on se le dise : on ne devrait pas avoir à attendre qu’un homme nous offre une bague. Avec sa pierre taillée en baguette, sa silhouette en chevron et son placage en or 14 carats, ce modèle Pandora se prête à toutes les occasions. Offrez-en une à votre meilleure amie, puis procurez-vous la même : une façon chic de revisiter la bague d’amitié.
Prix : 105 $
Le panneau Rouge Pro G5 de Rouge Care
Si vous n’en avez pas encore entendu parler, la thérapie par lumière rouge a la cote pour stimuler la production de collagène et réduire l’inflammation. Si elle raffole des soins de la peau, elle adorera ce panneau Rouge Pro G5, qui se contrôle à l’aide d’une application pour personnaliser l’expérience. Au programme : des séances visant à favoriser la cicatrisation et à atténuer les cicatrices, ou simplement un moment de détente en soirée.
Prix : 1 732 $
Les escarpins en cuir façon poulain à bout verni de Chanel
Si vous réussissez à mettre la main sur une pièce signée Matthieu Blazy, dont l’héritage semble déjà assuré, vous pourriez bien ne plus jamais avoir à lui offrir d’autre cadeau. Avec leur allure graphique et leur remarquable bout carré rouge verni, ces escarpins en cuir façon poulain ont tout pour devenir sa signature mode.
En vente dans certaines boutiques Chanel.
Le pendentif à maillon moyen Tiffany HardWear de Tiffany & Co.
Quelque chose nous dit que ce collier Tiffany HardWear se classera parmi les plus beaux cadeaux qu’elle ait jamais reçus. Un pendentif intemporel rehaussé de turquoise : cette merveille en or 18 carats a tout pour dépasser ses attentes.
Prix : 3 850 $
La crème de nuit pour les yeux EyeMax AlphaRet de SkinBetter
Appliquer une crème pour les yeux après une longue journée a quelque chose de particulièrement luxueux. Celle de SkinBetter agit pendant le sommeil pour lisser et adoucir le contour des yeux, améliorer sa fermeté et atténuer l’apparence des rides et des ridules.
Prix : 200 $
Le jeu de dominos en bois d’Anthropologie x Papier
Si elle n’est pas déjà adepte des soirées de jeux, cet élégant ensemble de dominos pourrait bien la faire changer d’avis. Avec ses pièces en bois agréables au toucher et ses couleurs résolument chics, ce jeu qu’on voudra transmettre transforme un creux après le souper en soirée mémorable.
Prix : 54 $
L’écharpe Extra Grande Unita de Loro Piana
Le meilleur cadeau? Celui qu’elle ne s’offrirait pas elle-même. Une écharpe en cachemire comme celle-ci, signée Loro Piana, répond parfaitement à ce critère. Entre sa matière ultradouce, sa teinte à peine rosée et les franges torsadées qui ornent ses extrémités, voilà un accessoire d’hiver qu’elle portera pendant de nombreuses saisons.
Prix : 1 250 $
Le coffret Toner Pad Collection Set de Glow Recipe
Un petit rituel peut faire beaucoup de bien à une femme qui mérite de penser à elle. Qu’elle jongle avec les enfants, traverse une période intense au travail ou les deux à la fois, elle pourra facilement intégrer à sa routine ce trio de disques toniques Glow Recipe, aux bienfaits ciblés pour la peau.
Prix : 27 $
gel hydratant Hyalu B5, La Roche-Posay
Face aux rigueurs de l’hiver, on gâte celles qui nous sont chères avec le gel hydratant Hyalu B5 de La Roche-Posay. Sa texture ultralégère désaltère l’épiderme, lisse visiblement les ridules et affine le grain de peau.
Prix : 53 $
La bougie Cherry Pit de Vigyl
Une petite bougie sensuelle pour votre meilleure amie accro aux romans torrides? Oh que oui! Coulée à la main à Montréal, cette création Vigyl fait la part belle à la cerise, sur fond d’amande, de rose, de vanille et de bois de santal. L’accompagnement parfait pour sa prochaine relecture d’Un palais d’épines et de roses.
Prix : 45 $