Dès qu’on est invitée à un mariage, on songe inévitablement à notre habillement. Évidemment, tous les yeux seront rivés sur la mariée, mais se mettre chic fait aussi partie du plaisir d’assister à la fête! Dynamite s’avère une précieuse alliée dans ces circonstances: convoitée pour la qualité de ses vêtements et son design moderne, cette marque montréalaise emblématique propose des tenues pour les occasions spéciales. Dans le cadre du lancement de sa toute dernière collection, RSVP (un nom on ne peut plus approprié!), les créatrices de contenu canadiennes Nitsan Raiter et Sophie Suchan ont joué les mannequins.

À découvrir: nos modèles favoris parmi les robes d’événements signées par Dynamite, la destination par excellence où dénicher des pièces intemporelles et flatteuses qui cochent toutes les cases.